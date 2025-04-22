Синоптики предсказали аномально жаркую погоду в Москве до 24 апреля

По прогнозам синоптиков, до четверга, 24 апреля, в Москве будет стоять аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7 градусов и более. Столбики термометров могут превысить 25 градусов.

В связи с жаркой погодой МЧС России по Москве рекомендует горожанам быть осторожными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов, головные уборы и пить больше воды.

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