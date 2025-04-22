Пенсии и пособия за май россиянам выплатят в конце апреля

Пенсии и пособия за май россиянам выплатят раньше обычного. Из-за праздников сроки начислений переносят на конец апреля. Это касается тех, кому выплаты положены на даты с 1 по 4 мая.

При этом для тех, кто получает деньги в отделениях "Почты России" или через почтальонов, организуют доставку по специальным графикам, которые утвердит территориальное отделение Социального фонда. Если человек получает пенсию с 5 по 7 мая, то перечисления произведут по стандартной схеме.

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