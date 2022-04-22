Голикова сообщила, что число безработных в России не увеличилось в сравнении с 1 марта

Численность безработных в России не увеличилась по сравнению с 1 марта, однако количество россиян в вынужденном простое продолжает расти. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В Москве испекут более 15 тысяч куличей к фестивалю "Пасхальный дар", заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Участок Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы от станции "Дубровка" до "Волжской" закроют с 30 апреля по 9 мая для строительства пересадки со станции "Печатники" на одноименную станцию Большой кольцевой линии.