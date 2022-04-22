В России за сутки госпитализировали 2 660 человек с коронавирусом

В России за сутки выздоровели после коронавируса 13 480 человек, госпитализировали2 660 человек. Об этом сообщил Оперативный штаб.

В Москве выявили 644 случая заражения COVID-19 за сутки. Такие данные предоставил портал "Стопкоронавирус.рф".

