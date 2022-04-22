Военнослужащим РФ на Украине доставили письма от учащихся в российских школах

Военнослужащим ВС РФ на Украине доставили письма от учащихся российских школ. Акцию "Письмо солдату" провели во многих регионах.

Послания попали в руки военным прямо на позициях. Как отреагировали на письма военнослужащие? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.