Вузы РФ не будут повышать стоимость обучения на первом курсе в новом учебном году

В российских вузах не будут повышать стоимость обучения для студентов-первокурсников. Об этом заявили в Минобрнауки.

А вот что касается студентов второго курса и старше, допускается индексация оплаты, но не выше уровня инфляции. В новом учебном году количество бюджетных мест в вузах увеличится почти до 600 тысяч.

Одобрено и 30 тысяч бюджетных мест в магистратуре по приоритетным направлениям научно-технологического развития. Там будут учитывать мнения регионов, вузов, а также отраслей промышленности, которым не хватает специалистов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

