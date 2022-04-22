В Шанхае прошла очередная "кричащая ночь"

В Шанхае прошла еще одна "кричащая ночь". Так горожане выражают свое недовольство изоляцией.

Из-за коронавируса город уже почти месяц находится на жестком карантине. Более 24 миллионов человек не могут выходить из дома ни при каких обстоятельствах. У многих уже закончилась еда и лекарства. Люди не выдерживают и начинают просто кричать из окон.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

