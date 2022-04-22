Британские эко-активисты заблокировали проезд для транспорта

В курьезную ситуацию попали эко-активисты в Великобритании. Члены организации Just Stop Oil, выступающие за сокращение потребления нефти, заблокировали не тот транспорт.

Протестующие думали, что грузовик перевозит топливо, а в нем оказалось растительное масло. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.