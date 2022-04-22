Минстрой предложил ввести оплату тепла только в отопительный сезон в России

Новую схему оплаты отопления предложил Минстрой. Учитывать будут фактически потребленное тепло и только в холодные месяцы, когда батареи действительно грели. Тогда графа "отопление" в платежке будет пустой летом.

В некоторых регионах такую схему уже используют. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

