Улицы Италии опустели из-за пандемии коронавируса. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончалось.

За последние сутки в России подтвердили 5 236 случаев коронавирусной инфекции. У 2 275 (43,4%) из них не было клинических проявлений.

COVID-19 зарегистрировали в 78 регионах. Большинство заболевших находится в Москве – 2 548. В России нарастающим итогом зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.