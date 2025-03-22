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22 марта, 21:30

Общество

В Барнауле женщина самостоятельно очистила крышу многоэтажки от снега

В Барнауле женщина самостоятельно очистила крышу многоэтажки от снега

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В Барнауле пожилая женщина забралась на крышу многоэтажки, чтобы очистить ее от наледи и снега. Квартира пенсионерки находится на последнем этаже. Каждую весну она сталкивается с подтоплениями из-за талых вод.

При этом, как сообщают СМИ, сотрудники управляющей компании приезжали по заявке, однако отказались лезть на крышу из-за ее аварийности. Следователи взяли ситуацию на контроль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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