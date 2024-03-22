Столичные врачи удалили жабры у четырехлетнего мальчика

Врачи районной больницы в Видном провели редкую операцию, которая длилась несколько часов. Четырехлетнему Элдану Таласбаеву удалили жаберную дугу.

По словам заместителя главврача по хирургии Видновской районной клинической больницы Сергея Андреенкова, такая аномалия связана с тем, что в процессе эмбрионального развития жаберные щели зарастают. Однако у маленького москвича это не произошло, поэтому образовался жаберный свищ.

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