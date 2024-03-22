В Москве из-за обильных зимних осадков деревья зацветут активнее

Из-за большого количества снега, выпавшего зимой, и высокой влажности эксперты прогнозируют раннее и очень активное цветение деревьев в Москве. Ожидается, что уже в ближайшее время столицу накроют пыльцевые бури.

Это значит, что аллергикам стоит заранее позаботиться о мерах предосторожности. Так, врачи советуют защищать дыхательные пути одноразовыми масками, а глаза – плотно прилегающими очками. Кроме того, желательно соблюдать гипоаллергенную диету с исключением перекрестно реагирующих продуктов.

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