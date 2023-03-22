14:30Общество
Новости часа: дорожные службы устраняют подтопления в шести округах Подмосковья
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дорожные службы устраняют подтопления в шести округах Подмосковья. Об этом сообщил Минтранс региона.
Новая дорога к Крымскому мосту в Краснодарском крае готова на 50%. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Полиция проводит проверку деятельности блогера Елены Блиновской после жалоб участниц ее марафонов. Об этом заявили СМИ.