Новости часа: дорожные службы устраняют подтопления в шести округах Подмосковья

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дорожные службы устраняют подтопления в шести округах Подмосковья. Об этом сообщил Минтранс региона.

Новая дорога к Крымскому мосту в Краснодарском крае готова на 50%. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Полиция проводит проверку деятельности блогера Елены Блиновской после жалоб участниц ее марафонов. Об этом заявили СМИ.