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Общество

Новости часа: дорожные службы устраняют подтопления в шести округах Подмосковья

Новости часа: дорожные службы устраняют подтопления в шести округах Подмосковья

Новости часа: Песков рассказал, что обсуждали на переговорах Путина и Си Цзиньпина

Сильный паводок произошел в Луховицком районе Подмосковья

Новости часа: количество столичных экспортеров среди ИП увеличилось в 2,5 раза в 2023 году

Сети фастфудов разрешили владельцам самокатов приобретать еду в автораздаче

"Атмосфера": 4 градуса тепла ожидается в столице вечером 22 марта

Москва и Подмосковье вошли в топ-5 регионов по числу любителей поздно ложиться спать

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Главный фтизиатр Москвы заявила, что пробу Манту можно мочить

Весенний паводок подтопил дорогу из Щербинки в Южное Бутово

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дорожные службы устраняют подтопления в шести округах Подмосковья. Об этом сообщил Минтранс региона.

Новая дорога к Крымскому мосту в Краснодарском крае готова на 50%. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Полиция проводит проверку деятельности блогера Елены Блиновской после жалоб участниц ее марафонов. Об этом заявили СМИ.

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