Сети фастфудов разрешили владельцам самокатов приобретать еду в автораздаче

В Москве с 1 марта вступили в силу новые ПДД для средств индивидуальной мобильности. Речь идет об электросамокатах, моноколесах и прочих подобных устройствах.

Вместе с обязанностями по соблюдению правил дорожного движения у водителей таких транспортных средств появились и права. Например, теперь их будут обслуживать на автораздаче фастфуда. Об этом написали СМИ, опубликовав соответствующие документы в качестве подтверждения.

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