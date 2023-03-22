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Общество

Москва и Подмосковье вошли в топ-5 регионов по числу любителей поздно ложиться спать

Москва и Подмосковье вошли в топ-5 регионов по числу любителей поздно ложиться спать

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Москва и Подмосковье попали в пятерку регионов по числу любителей поздно ложиться спать. Опрос проводил сервис "Работа.ру".

Согласно результатам, на Московский регион приходится 45% так называемых сов и всего 20% жаворонков. Больше трети респондентов подчеркнули, что время подъема у них зависит от сезона. Также в списке любителей поздно просыпаться оказались жители Татарстана, Челябинской и Иркутской областей.

Однако в Приморском крае, Ростовской и Кемеровской областях число жаворонков преобладает. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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