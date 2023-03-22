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Общество

Оформление парковочных разрешений упростили для многодетных семей в столице

Оформление парковочных разрешений упростили для многодетных семей в столице

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Многодетные семьи в Москве теперь смогут быстрее получать парковочные документы. Процедура займет три дня вместо шести. В столице упростили оформление разрешений.

Кроме того, продление документов больше не занимает много времени. По поручению заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова продлить данный документ можно на сайте mos.ru.

Новым способом продления воспользовались уже более 23 тысяч резидентов и многодетных семей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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