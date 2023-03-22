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Общество

Госдума разрешила использовать конфискат для нужд Минобороны и МЧС вместо уничтожения

Госдума разрешила использовать конфискат для нужд Минобороны и МЧС вместо уничтожения

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Конфискованную одежду и обувь вместо уничтожения будут отдавать для военных нужд и гуманитарной помощи. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Речь идет о любых товарах легкой промышленности, которые изымаются в рамках уголовных или административных дел. На данный момент закон разрешает передавать такого рода вещи медицинским, образовательным организациям и органам соцзащиты. Теперь же список пополнили Минобороны и МЧС.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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