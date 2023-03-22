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Общество

Россияне назвали сумму, которую хотели бы накопить к выходу на пенсию

Россияне назвали сумму, которую хотели бы накопить к выходу на пенсию

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Почти каждый третий россиянин хотел бы к моменту выхода на заслуженный отдых накопить от пяти до 10 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса одного из рекрутинговых сервисов.

При этом более половины респондентов рассчитывают на государственные выплаты, четверть опрошенных планируют жить на накопления, а около 20% делают ставку доходы от негосударственных пенсионных фондах.

Примечательно, что большинство россиян хотят получить пенсионное удостоверение раньше положенного срока. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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