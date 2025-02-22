Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

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22 февраля, 09:30

Общество

Москвичам рассказали, какие подарки чаще всего дарят мужчинам на 23 февраля

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Подарки к 23 февраля подорожали на 11%

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Подарки ко Дню защитника Отечества подорожали в этом году в среднем на 11%. Москвички, если верить соцопросам, стараются сэкономить при выборе презентов, чтобы уложиться в 1,5 тысячи рублей. Поэтому в топе продаж вечная классика – гели для душа, пена для бритья и носки.

На швейных фабриках перед праздником объемы производства традиционно выросли в 1,5 раза. Особый спрос на товары в специальной подарочной упаковке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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