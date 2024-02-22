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22 февраля, 10:45

Общество

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите земли от борщевика

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите земли от борщевика

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Борьба с борщевиком и сорняками может стать обязанностью владельцев участков. Законопроект одобрили в первом чтении в Госдуме. В будущем власти хотят подготовить список растений, которые нужно уничтожать, а также определить мероприятия по борьбе с ними.

Авторы инициативы отметили, что, несмотря на принимаемые региональными властями меры, количество борщевика в РФ не сократилось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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