Более 200 тыс человек посетили митинг-концерт в "Лужниках"

Митинг-концерт в честь защитников Отечества собрал на стадионе в Лужниках более 200 тысячи зрителей. На мероприятии выступил Владимир Путин.

Глава государства поздравил российских военных с предстоящим праздником, а также назвал тех, кто их поддерживает, защитниками Отечества. Он напомнил о роли семьи в жизни людей.

По подсчетам полиции, 90 тысяч человек разместились на Большой спортивной арене. Более 112 тысяч зрителей наблюдали за происходящим на огромных экранах на прилегающей территории. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.