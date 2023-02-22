22 февраля, 18:30Общество
Более 200 тыс человек посетили митинг-концерт в "Лужниках"
Митинг-концерт в честь защитников Отечества собрал на стадионе в Лужниках более 200 тысячи зрителей. На мероприятии выступил Владимир Путин.
Глава государства поздравил российских военных с предстоящим праздником, а также назвал тех, кто их поддерживает, защитниками Отечества. Он напомнил о роли семьи в жизни людей.
По подсчетам полиции, 90 тысяч человек разместились на Большой спортивной арене. Более 112 тысяч зрителей наблюдали за происходящим на огромных экранах на прилегающей территории. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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