Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:30

Общество

Подмосковные инспекторы ДПС доставили мальчика с судорогами в больницу

Подмосковные инспекторы ДПС доставили мальчика с судорогами в больницу

"Утро": москвичам рассказали о погоде 22 февраля

В России расширят поддержку семей бойцов и ветеранам СВО

Собянин подписал указ о единых мерах поддержки семей всех участвующих в СВО москвичей

Мурашко заявил об улучшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России

Новости часа: основные заявления Путина в ходе послания Федеральному собранию

"Доктор 24": кривая носовая перегородка

Сервисные центры Apple стали отказывать в ремонте купленной за границей техники

Число заболевших ковидом в России снизилось за 21 прошедшие сутки

Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала февраля

Инспекторы ДПС помогли доставить мальчика в подмосковную больницу. Семья с ребенком возвращалась из столицы в область после медобследования, но по пути домой мальчику стало плохо, у него начались судороги.

Растерянный отец попытался найти ближайшую больницу, однако в этот момент мимо проезжал патруль ДПС. Инспекторы пересадили маму с ребенком в спецтранспорт и с проблесковыми маячками и сиренами доставили их в медучреждение. Жизни мальчика ничего не угрожает.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика