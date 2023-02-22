Подмосковные инспекторы ДПС доставили мальчика с судорогами в больницу

Инспекторы ДПС помогли доставить мальчика в подмосковную больницу. Семья с ребенком возвращалась из столицы в область после медобследования, но по пути домой мальчику стало плохо, у него начались судороги.

Растерянный отец попытался найти ближайшую больницу, однако в этот момент мимо проезжал патруль ДПС. Инспекторы пересадили маму с ребенком в спецтранспорт и с проблесковыми маячками и сиренами доставили их в медучреждение. Жизни мальчика ничего не угрожает.

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