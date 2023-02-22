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Общество

В России расширят поддержку семей бойцов и ветеранам СВО

В России расширят поддержку семей бойцов и ветеранам СВО

Собянин подписал указ о единых мерах поддержки семей всех участвующих в СВО москвичей

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В Москве и регионах вводят различные меры поддержки семей участников спецоперации. Так, можно оформить выплаты или получить психологическую помощь. Адресная поддержка семьям погибших бойцов СВО и ветеранам спецоперации станет еще обширнее. Президент РФ Владимир Путин предложил создать специальный государственный фонд,

Он будет работать по принципу одного окна. Его задача – предоставить всю необходимую поддержку: социальную, медицинскую, психологическую, в том числе решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте и трудоустройстве.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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