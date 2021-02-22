Россиянки могут остаться без букетов на 8 марта. Сообщается якобы проблемы с цветочными фурами возникают на таможне. Как обстоят дела на самом деле и не взлетит ли стоимость традиционных тюльпанов и мимоз, смотрите на телеканале Москва 24.