В Московском образовательном комплексе "Запад" открылся новый кулинарный полигон практической подготовки площадью больше двух тысяч квадратных метров. Он объединил семь лабораторий, где ежегодно смогут заниматься до тысячи студентов.

Чтобы обучающиеся получали необходимые знания и навыки, Москва стала обновлять техническую базу и образовательные программы учреждений среднего профессионального образования. К началу учебного года уже модернизировали около 650 лабораторий. Всего в ближайшие несколько лет планируют переоборудовать или создать более двух тысяч мастерских.

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