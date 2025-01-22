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22 января, 07:45

Общество

Более 5 млн рублей предлагают в Москве за контракт с Минобороны

Более 5 млн рублей предлагают в Москве за контракт с Минобороны

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В Москве всем, кто заключит контракт с министерством обороны, предлагают выплаты на сумму более 5 миллионов рублей за первый год службы.

Сумма включает единовременную выплату от столичного правительства в размере 1,9 миллиона рублей, денежное довольствие от 210 тысяч рублей в месяц, а также дополнительные выплаты в 50 тысяч рублей ежемесячно.

Минимальный срок службы составляет 1 год, максимальный – 5 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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