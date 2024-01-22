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22 января, 16:30

Общество

Порывы ветра скоростью 20–30 метров бушуют во Владивостоке

Порывы ветра скоростью 20–30 метров бушуют во Владивостоке

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Во Владивостоке не стихает ураганный ветер. В соцсетях расходятся видео, где прохожих сбивает с ног, со зданий срывает крыши и сносит заборы. Из-за непогоды для большегрузов и автобусов закрыт вантовый мост между островом Русский и материком.

Как сообщают местные синоптики, на материковой части Владивостока зафиксированы максимальные порывы ветра скоростью в 28,5 метра в секунду. Для учеников начальных классов объявлено свободное посещение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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