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22 января, 20:45

Политика

Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявили в Москве

Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявили в Москве

В Москве похолодает в начале предстоящей недели

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В Москве до 10:00 вторника, 24 января, объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы. Аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье. В начале недели температура в столице заметно понизится. В понедельник ожидается температура до -3 градусов, со вторника станет холоднее. В городе будет слабый ветер и солнечно.

Елена Зеленская попыталась оправдаться за внешний вид своего мужа Владимира Зеленского. Она отметила, что зеленую футболку ее супруг вынужден носить, а костюм с галстуком надевал почти год назад. В интервью швейцарской газете первая леди дала понять, что никто не стоял за этим образом украинского лидера.

Фотографию ультраправого датского политика Расмуса Палудана сожгли на акции протеста в Анкаре. Это произошло после того, как Палудан публично сжег экземпляр Корана перед посольством Турции в Стокгольме.

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