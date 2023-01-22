В Сети продают документы по одному из эпизодов биографии Жириновского

На сайте бесплатных объявлений продают документы по одному из эпизодов бурной биографии Владимира Жириновского. Это рапорт участкового о том, что политик в 1987 году участвовал в несанкционированном митинге. За это был осужден Фрунзенским судом, приговорен к штрафу в 150 рублей.

Интересно, что из документов видно, где проживал на тот момент Жириновский. А также есть надпись от руки: "поставить на учет". Владелец бумаг просит за них 100 тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.