Российскому космонавту Николаю Чубу могут отказать в полете на МКС, потому что ему не выдают визу для полета в США. Там он должен пройти курс по аварийным ситуациям на американском сегменте МКС. Без этих учений Николая Чуба не допустят до полета. Это ставит под угрозу безопасность МКС в случае нештатных ситуаций. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин уже заявил, что отказ США выдать визу российскому космонавту является опасным прецедентом для российско-американского сотрудничества в космосе.

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