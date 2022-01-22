ТРЦ "Fort Ясенево" могут закрыть на 90 суток

Специалисты Объединения административно-технических инспекций продолжают проверять, как в торговых центрах соблюдаются санитарно-эпидемиологические правила. На этот раз их внимание привлек ТРЦ "Fort Ясенево". Без нарушений там не обошлось.

Теперь "Fort Ясенево" может заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Его размер может вырасти до миллиона рублей, если будет установлен факт причинения вреда здоровью человека. Кроме того, торговый центр могут закрыть на срок до 90 суток.

Подробнее – на телеканале Москва 24.