Во время новогодних праздников москвичи скупали товары для спорта и абонементы в фитнес-клубы. В конце декабря – начале января продажи абонементов в спортзалы резко выросли. Увеличились и выручки в магазинах спортивных товаров.

Всего за пять последних дней 2021 года общий оборот фитнес-центров составил почти 630 миллионов рублей. Перед праздниками многие клубы устраивали акции и давали хорошие скидки, но все равно сумма внушительная. Также по данным департамента экономической политики и развития Москвы, за первую неделю января жители столицы потратили на покупки спортивных товаров около 550 миллионов рублей.

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