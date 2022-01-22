В Красногорске неизвестный припарковал иномарку на помойке

В Красногорске неизвестный выкинул "Мерседес". Местные жители сняли на видео иномарку, припаркованную прямо на помойке.

Машина стоит в окружении мусорных баков в самом центре контейнерной площадки. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.