Москвичам рассказали о погоде в субботу

По прогнозам синоптиков, к вечеру субботы, 22 января, сугробы в Москве могут вырасти до 50-ти сантиметров.

В столице продолжается снегопад. Температура воздуха составит 3-5 градуса мороза. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.