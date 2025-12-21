Форма поиска по сайту

21 декабря, 08:45

Общество

Единый центр поддержки участников СВО в столице поможет ветеранам вернуться к мирной жизни

В МЧС напомнили о штрафах за самовольную вырубку елей

Туман накрыл Москву 21 декабря

Пик заболеваемости гонконгским гриппом в России ожидается к середине января

Роспотребнадзор напомнил о пользе мандаринов

Жители Троицка пожаловались на подростков, которые бросают петарды под ноги прохожим

"Семейную ипотеку" распространили на вторичное жилье в России

Популярность транспортных специальностей в колледжах выросла в Москве

HR-эксперты рассказали, как оплачивается работа в новогодние праздники

21 декабря станет самым коротким световым днем в 2025 году

Единый центр поддержки участников СВО в столице помогает ветеранам вернуться к привычной мирной жизни, а действующим участникам – решить возникающие вопросы.

Специалисты центра департамента труда и социальной защиты населения помогут определить услуги, которые необходимы в каждом конкретном случае. Решать запросы оперативно и эффективно помогает объединенная работа представителей городских ведомств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Полина Брабец

закрыть

