В МЧС напомнили о штрафах за самовольную вырубку елей

В МЧС перед Новым годом напомнили о штрафах за самовольную вырубку елей. За перевоз незаконно срубленных деревьев штраф для граждан составит до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – до 40 тысяч, а для юридических – до 400 тысяч рублей.

За перевоз незаконно срубленных деревьев суммы те же. Покупать живые ели можно только в официальных точках, где у продавца есть разрешительные документы на продажу. Такие места есть при лесничествах или на официальных елочных базарах.

