HR-эксперты рассказали, как оплачивается работа в новогодние праздники

Те, кто будет работать в новогодние праздники, делятся на две категории. Одни трудятся по сменному графику, а другие выходят на сверхурочные часы в выходные дни. Как рассказали HR-эксперты, их труд оплачивается по-разному.

При сменном графике работа в праздники оплачивается минимум в двойном размере за фактически отработанные часы. В случае работы в сверхурочные часы в свой выходной, первые два часа оплачиваются минимум в полуторакратном размере, а последующие – в двукратном. Расчет идет с учетом всех доплат, которые применяются к работнику.

