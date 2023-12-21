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21 декабря, 12:30

Общество

Москвичи нарядили домашнюю небьющуюся елку к Новому году

Москвичи нарядили домашнюю небьющуюся елку к Новому году

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Зрители Москва 24 делятся видеороликами о том, как украшают свои дома к Новому году при помощи елок и игрушек. Например, Анна нарядила при помощи шишек, флажков и звезд, так как у нее маленький ребенок.

В свою очередь, двенадцатилетняя Арина решила создать сверкающую елку. Для декора она выбрала шарики в виде птиц, цветную гирлянду и большую золотую звезду в качестве наконечника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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