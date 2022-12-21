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Новости

21 декабря, 16:45

Общество

Новости часа: Шойгу заявил, что численность ВС РФ нужно довести до 1,5 млн военнослужащих

Новости часа: Шойгу заявил, что численность ВС РФ нужно довести до 1,5 млн военнослужащих

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Численность ВС России необходимо довести до 1,5 миллиона. Об этом глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил на заседании коллегии ведомства, которое состоялось 21 декабря.

По его словам, также нужно поэтапно увеличивать возраст призыва до 21 года. Предельный возраст должен быть увеличен до 30 лет, почеркнул глава военного ведомства.

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