Москвичам пообещали в столице мокрый снег, ледяной дождь и гололедицу 21 декабря

Синоптики пообещали в столице мокрый снег, ледяной дождь и гололедицу. Комплекс городского хозяйства попросил быть внимательнее на улицах. Автомобилистам рекомендовали строго соблюдать дистанцию и скоростной режим

В данный момент в городе действует экстренное предупреждение спасателей, а синоптики повысили уровень погодной опасности. Но уже скоро сугробы, которые образовались после аномальных снегопадов, начнут таять. К выходным, 25–25 декабря, обещают до трех градусов тепла.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.