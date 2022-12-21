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Новости

21 декабря, 16:30

Общество

Москвичам пообещали в столице мокрый снег, ледяной дождь и гололедицу 21 декабря

Москвичам пообещали в столице мокрый снег, ледяной дождь и гололедицу 21 декабря

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Синоптики пообещали в столице мокрый снег, ледяной дождь и гололедицу. Комплекс городского хозяйства попросил быть внимательнее на улицах. Автомобилистам рекомендовали строго соблюдать дистанцию и скоростной режим

В данный момент в городе действует экстренное предупреждение спасателей, а синоптики повысили уровень погодной опасности. Но уже скоро сугробы, которые образовались после аномальных снегопадов, начнут таять. К выходным, 25–25 декабря, обещают до трех градусов тепла.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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