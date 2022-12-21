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Новости

21 декабря, 14:30

Общество

Новости часа: москвичей предупредили об ухудшении погоды 21 декабря

Новости часа: москвичей предупредили об ухудшении погоды 21 декабря

Комплекс городского хозяйства предупредил о непогоде в Москве

Машина застряла на трамвайных путях на Сходненской улице

Столичный комплекс городского хозяйства предупредил о непогоде в Москве

Новости часа: в Москве создадут один из крупнейших в стране фармацевтических кластеров

Москвичка показала, как создала новогоднюю стену дома

Собянин выступил в Мосгордуме с отчетом о работе правительства Москвы

"Атмосфера": 4 градуса мороза ожидается в столице вечером 21 декабря

Новости часа: ГД приняла закон об отмене судопроизводства в сторону мобилизованных

Желтый уровень погодной опасности объявили в столице из-за гололеда

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичей предупредили об ухудшении погоды 21 декабря. Вечером обещают снег, ледяной дождь и гололедицу.

Нагрузка на поликлиники в Москве из-за ОРВИ и гриппа превысила показатели ковидного периода. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве началась неделя предновогодней загруженности дорог. От поездок на личных машинах в час пик лучше отказаться, призвали в ЦОДД.

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