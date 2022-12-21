Новости часа: москвичей предупредили об ухудшении погоды 21 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичей предупредили об ухудшении погоды 21 декабря. Вечером обещают снег, ледяной дождь и гололедицу.

Нагрузка на поликлиники в Москве из-за ОРВИ и гриппа превысила показатели ковидного периода. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве началась неделя предновогодней загруженности дорог. От поездок на личных машинах в час пик лучше отказаться, призвали в ЦОДД.