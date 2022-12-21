Новости часа: ГД приняла закон об отмене судопроизводства в сторону мобилизованных

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госдума приняла законопроект о приостановке судебного производства в отношении мобилизованных и добровольцев СВО. Об этом сообщается на официальном сайте ГД.

ВСУ нанесли еще один удар по Новой Каховке, снаряд попал в жилой дом. Об этом сообщили в ТАСС.

В Москве частные и федеральные клиники смогут оформлять электронные медкарты для детей. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.