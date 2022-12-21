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Общество

Новости часа: ГД приняла закон об отмене судопроизводства в сторону мобилизованных

Новости часа: ГД приняла закон об отмене судопроизводства в сторону мобилизованных

Желтый уровень погодной опасности объявили в столице из-за гололеда

"Доктор 24": 5 привычек, из-за которых на лице появляются прыщи

Матвиенко выступила против запрета удаленки из-за рубежа для налоговых нерезидентов РФ

"Время новых": фарфоровые новогодние украшения

Новости часа: ледяной дождь и гололедицу пообещали в Москве к вечеру 21 декабря

Мужчина украл елку на улице Народного ополчения

Синоптики заявили о возможном дожде в столице 21 декабря

"Утро": москвичам рассказали о погоде 21 декабря

Региональные чиновники должны будут сообщать о попытках дать им взятку

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госдума приняла законопроект о приостановке судебного производства в отношении мобилизованных и добровольцев СВО. Об этом сообщается на официальном сайте ГД.

ВСУ нанесли еще один удар по Новой Каховке, снаряд попал в жилой дом. Об этом сообщили в ТАСС.

В Москве частные и федеральные клиники смогут оформлять электронные медкарты для детей. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

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