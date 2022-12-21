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Общество

Новости часа: ледяной дождь и гололедицу пообещали в Москве к вечеру 21 декабря

Новости часа: ледяной дождь и гололедицу пообещали в Москве к вечеру 21 декабря

Мужчина украл елку на улице Народного ополчения

Синоптики заявили о возможном дожде в столице 21 декабря

"Утро": москвичам рассказали о погоде 21 декабря

Региональные чиновники должны будут сообщать о попытках дать им взятку

"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столице 21 декабря

"Утро": атмосферное давление в среду в Москве составит 745 мм ртутного столба

Специалисты рассказали, как выбрать майонез

Москвичам рассказали об ассортименте на столичных елочных базарах

Синоптики предупредили о повышении температуры в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ледяной дождь и гололедицу пообещали в Москве к вечеру 21 декабря. С этого дня начинается потепление, рассказали синоптики.

Стала известна цена нового кроссовера "Москвич 3" – от 1,97 миллиона рублей. Он появится в продаже до конца 2022 года, сообщил производитель.

Более 200 мероприятий пройдет в парках Москвы в канун Нового года. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

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