Новости часа: ледяной дождь и гололедицу пообещали в Москве к вечеру 21 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ледяной дождь и гололедицу пообещали в Москве к вечеру 21 декабря. С этого дня начинается потепление, рассказали синоптики.

Стала известна цена нового кроссовера "Москвич 3" – от 1,97 миллиона рублей. Он появится в продаже до конца 2022 года, сообщил производитель.

Более 200 мероприятий пройдет в парках Москвы в канун Нового года. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.