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Общество

Региональные чиновники должны будут сообщать о попытках дать им взятку

Региональные чиновники должны будут сообщать о попытках дать им взятку

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Региональные чиновники должны будут сообщать о попытках дать им взятку – на обращение в прокуратуру или другие госорганы отводится пять дней. Такой закон во втором и третьем чтении уже приняла Госдума, он вступит в силу через 10 дней после его опубликования.

Согласно документу, госслужащие, которые сообщили о попытке подкупа, будут находиться под защитой государства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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