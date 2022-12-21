Региональные чиновники должны будут сообщать о попытках дать им взятку – на обращение в прокуратуру или другие госорганы отводится пять дней. Такой закон во втором и третьем чтении уже приняла Госдума, он вступит в силу через 10 дней после его опубликования.

Согласно документу, госслужащие, которые сообщили о попытке подкупа, будут находиться под защитой государства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



