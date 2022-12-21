Синоптики предупредили о повышении температуры в столице

В Москве в среду, 21 декабря, ожидается резкое потепление: температура повысится сразу на 10 градусов. Синоптики сообщили, что оттепель будет сопровождаться небольшими осадками.

Метеорологи прокомментировали, что сугробы будут таять, но не сильно. Однако к четвергу, 22 декабря, потеплеет еще больше: столбики термометров поднимутся до плюсовых отметок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.