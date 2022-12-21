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Общество

Первая смерть от гриппа зарегистрирована в Пензенской области

Первая смерть от гриппа зарегистрирована в Пензенской области

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В Пензенской области зарегистрировали первую смерть от гриппа. Как рассказали врачи, пациент долго не обращался за помощью, лечился сам, а когда все-таки пришел в больницу, было уже поздно. Также он не был привит.

Число заболевших свиным гриппом по РФ выросло почти на 16% и продолжает увеличиваться. Медики предупредили, что данный штамм очень заразен и может вызывать серьезные осложнения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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