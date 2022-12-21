Госдума введет штраф и арест за распространение неправильных географических карт РФ

Штраф в миллион рублей и арест введет Госдума за распространение географических карт России с неправильно указанными границами. Пакет законопроектов принят в первом чтении.

Такие карты будут относиться к экстремистским материалам: в соответствующую статью вносят изменения. За распространение карт с неправильно указанными границами граждане должны будут заплатить до трех тысяч рублей либо им назначат арест на срок до 15 суток. Штраф для юридических лиц составит от ста тысяч рублей до миллиона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.