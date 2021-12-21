Пользователи Сбербанка могут забронировать билеты на столичные катки онлайн

На каток в Москве можно ходить без наличных денег и даже без банковской карты в кармане. Забронировать и выкупить билет можно с помощью бесконтактной оплаты от Сбербанка.

Банк предоставляет такую возможность своим клиентам. Воспользоваться услугой можно на катках в Парке Горького, в саду "Эрмитаж", а также в Таганском, Измайловском, Перовском и Бабушкинском парках. Такой сервис уже есть практически на всех ледовых площадках столицы.

При этом любителям покататься на коньках доступны и классические методы оплаты. Если вы привыкли платить банковской картой или с помощью привязанных к ней гаджетов – такая возможность тоже есть.

Бесконтактные способы оплаты доступны также в пунктах проката снаряжения и кафе, расположенных на ледовых площадках. Безналичный расчет также доступен на столичных новогодних ярмарках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.