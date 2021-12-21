В Минздраве РФ изучили особенности течения "Омикрон"-штамма в Африке

В Минздраве России заявили, что изучили особенности течения "Омикрона" в Африке и сделали первые выводы. Для "Омикрона" характерны першение в горле, лихорадка. Симптомы похожи на грипп.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что вакцины от коронавируса в России эффективны и против нового штамма. Они поднимают уровень антител, поэтому тут особенно важна и ревакцинация "Спутником V" и "Спутником Лайт".

Также Мурашко заявил, что первым компонентом вакцины от коронавируса привиты почти 76 миллионов россиян, полностью – более 70 миллионов человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.